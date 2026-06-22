У «Суперджета» российской авиакомпании двигатель развалился в полете 2 22.06.2026, 14:44

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иллюстративное фото

Второй раз за полгода.

У самолета Sukhoi Superjet 100 авиакомпании Red Wings в полете оторвались капоты второго двигателя. Происшествие стало новым серьезным авиационным инцидентом и уже четвертым зафиксированным случаем отрыва капотов двигателей, а также вторым за полгода, сообщает телеграм-канал «Авиаторщина». Новый инцидент произошел днем 18 июня. Сразу после взлета экипаж заметил отрыв капотов второго двигателя. Командир воздушного судна принял решение вернуться в аэропорт вылета. После выработки топлива самолет благополучно приземлился в Екатеринбурге.

Предыдущий аналогичный случай, как пишет The Moscow Times, произошел с самолетом Superjet авиакомпании «Россия». Также подобные эпизоды ранее фиксировались на двух самолетах авиакомпании «Азимут». Расследования Росавиации по всем трем случаям приводили к одинаковому выводу: причиной становилось незакрытие стяжных замков капотов после выполнения технического обслуживания. Комиссия установила, что специалисты ПАО «Яковлев», проводившие обслуживание самолета во Владивостоке, не выполнили требования руководства по технической эксплуатации при закрытии замков капотов. По итогам расследования Росавиация рекомендовала ПАО «Яковлев» оснастить парк Superjet 100 дополнительными предохранителями и доработать документацию. Авиакомпаниям и техническим службам предписали усилить контроль за техническим обслуживанием и предполетными осмотрами.

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