Астрономы решили загадку ледяной планеты 1 22.06.2026, 15:46

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В центре Урана обнаружен водный объект.

Уран, как считают ученые, содержит гораздо больше воды в виде льда, чем предполагали астрономы. Это решает давнюю загадку о том, как сформировалась планета: так же, как и ближайший сосед Нептун, или иначе?

Авторы исследования, опубликованного на сервере препринтов arXiv, считают, что открытие ставит точку в спорах о том, является ли Уран ледяным или каменистым гигантом, пишет New Scientist.

Уран и Нептун, восьмая и последняя планета Солнечной системы, называют ледяными гигантами из-за того, что в отличие от газовых гигантов, Юпитера и Сатурна, планеты содержат больше замороженных веществ.

При этом в последние несколько лет появилось предположение, что Уран на самом деле является каменистым гигантом, ведь под обширной газообразной атмосферой, вероятно, скрывается не ледяное, а каменистое ядро. В то же время у Нептуна ядро ледяное, как показывают исследования.

Уран

Фото: NASA

Обе планеты имеют очень плотные, газообразные атмосферы, что сильно усложняет изучение того, что находится внутри планет и как они образовались. Но ученые могут изучать газы в их атмосферах, которые затем можно связать с процессами и химическими соединениями, которые находятся в недрах планет.

Монооксид углерода или угарный газ в атмосфере газовой планеты часто связывают с тем, что ее самые глубокие недра, в частности ядро, состоит из водяного льда.

Нептун

Фото: NASA

В атмосфере Нептуна ранее было обнаружено много угарного газа, что указывает на ледяное ядро. Но в атмосфере Урана угарный газ обнаружен не был, что привело к предположению о каменистом ядре. Хотя считалось, что обе планеты сформировывались одинакового, результаты исследований показали, что Уран и Нептун могут быть не совсем похожими планетами. А значит, они сформировались по-разному.

Авторы нового исследования считают, что теперь можно поставить точку в давних спорах: Уран имеет ледяной ядро, а не каменистое. Поэтому обе планеты все же нужно считать ледяными гигантами. Дело в том, что астрономы впервые обнаружили угарный газ в нижних слоях атмосферы Урана. Это говорит о том, что в недрах планеты больше водяного льда, чем камней.

Для подтверждения данных наблюдений ученые использовали несколько моделей с различным соотношением камней и льда, чтобы воспроизвести измеренное ими количество угарного газа. Модели, содержащие водяной лед, соответствовали тому, что увидели ученые с помощью радиотелескопов в недрах Урана.

Стоит отметить, что ученые обнаружили угарный газ и в верхних слоях атмосферы Урана, но считается, что он имеет другое происхождение, чем внутри планеты.

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