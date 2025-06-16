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Российский Superjet-100 начал разваливаться в воздухе

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  • 16.06.2025, 13:26
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Российский Superjet-100 начал разваливаться в воздухе

Самолет совершил экстренную посадку.

Самолет Superjet-100 авиакомпании «Азимут» при взлете в аэропорту Внуково потерял капот правого двигателя, сообщает «Авиаторщина».

После того как лайнер поднялся в воздух, диспетчер связался с экипажем и предупредил о потере створок мотогондолы. Командир воздушного судна, которое должно было направиться в Батуми, принял решение вернуться в аэропорт вылета, где был объявлен «Синий» код тревоги. Самолет выработал топливо в зоне ожидания и спустя час благополучно приземлился. Фрагменты капота движка были обнаружены на взлетной полосе. Как уточняет телеграм-канал Aviaincident, поломка произошла 15 июня.

За последнюю неделю не менее семи самолетов российских авиакомпаний ломались в воздухе или не могли вылететь из-за технических проблем.

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