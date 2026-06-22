Российский фрегат «Адмирал Григорович» опозорился в Ла-Манше 7 22.06.2026, 15:36

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Фото: wikipedia

ВМФ РФ продемонстрировал полнейшее отсутствие мореходной выучки.

Инцидент с российским фрегатом «Адмирал Григорович», открывшим 16 июня предупредительный огонь по британской яхте «Bright Future» в Ла-Манше, вызвал резкую реакцию и волну критики в британских СМИ. По оценке The Telegraph, эпизод показал не силу, а целую серию грубых ошибок и слабую морскую выучку экипажа российского корабля (перевод — сайт Charter97.org).

Главная претензия касается действий самого фрегата. По данным британской стороны, корабль фактически дрейфовал в одном из самых оживленных судоходных районов между схемами разделения движения, причем в условиях тумана. При этом у него были отключены двигатели и система автоматической идентификации AIS (автоматической системы идентификации), а статус «не управляется» выглядел, как минимум, спорным. Британские комментаторы предполагают, что причина могла быть банальной — экономия топлива и проблемы с пополнением запасов в море.

Отдельно критикуется и организация наблюдения. Яхта смогла подойти к российскому фрегату на дистанцию от примерно 500 до 150 метров, двигаясь со скоростью около шести узлов. Для боевого корабля, находящегося в потенциально опасной зоне, это расценивают как серьезный провал вахты и контроля обстановки. Отключенный AIS в тумане и поздняя реакция экипажа только усилили вопросы к действиям российских моряков.

При этом ошибки признают и за экипажем «Bright Future». По сообщениям СМИ, яхта не сразу ответила по радио и изменила курс слишком незначительно, чтобы быстро снять риск сближения. Однако, как подчеркивают британские авторы, это не отменяет главного: военный корабль допустил опасную ситуацию, а затем решил разрядить ее стрельбой в одном из самых загруженных морских коридоров Европы.

Инцидент выявил уязвимости с обеих сторон. По оценке британских экспертов, российский флот показал недостаточную морскую выучку и ряд спорных решений в ходе маневра. В то же время для Лондона ситуация стала неприятным сигналом: стрельба вблизи британской яхты и фактически у подходов к крупнейшей военно-морской базе страны подчеркнула, что у Королевского флота сегодня не так много инструментов, чтобы эффективно предотвращать подобные эпизоды.

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