Роман Свитан: Украина может убрать ретрансляторы в Беларуси без единого выстрела 2 22.06.2026, 16:23

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Роман Свитан

У Киева есть целый арсенал инструментов.

Президент Украины Владимир Зеленский повторил свой ультиматум Лукашенко и заявил, что белорусский диктатор должен снять ретрансляторы для российских дронов, иначе это сделают сами украинцы.

Как может выглядеть подобная операция по обезвреживанию ретрансляторов?

Такой вопрос сайт Charter97.org задал полковнику Вооруженных сил Украины в запасе, военному эксперту и летчику-инструктору Роману Свитану:

— Первый вариант: ретрансляторы можно подавить радиоподавлением, как это сейчас делается у нас. Второй вариант — уничтожение непосредственно. То есть с выходом на ретранслятор ракет с радионаведением, так называемых противорадиолокационных. Это могут быть ракеты HARM.

Они могут быть настроены на частоту ретрансляции: это могут быть дроны с оперативным управлением. Либо непосредственно под управлением оператора, либо искусственный интеллект с машинной памятью, либо противорадиолокационные дроны, которые выходят на источник сигнала. Вариантов много, но не исключается возможность работы непосредственно, допустим, агентов наших спецслужб, которые с выходом на цель уничтожат их уже на месте.

Варианты такие возможные, все механизмы могут быть задействованы, и чем быстрее их уничтожим, тем лучше.

Есть еще один вариант — остановить передвижение нефти по нефтепроводу «Дружба», остановив работу Мозырского нефтеперерабатывающего завода, пока их сами не снимут. Поэтому вариантов море, а уже какой будет использован — зависит от решения Генштаба.

— Пойдет ли Лукашенко на исполнение ультиматума?

— Он сам не пойдет против Путина. Думаю, Лукашенко даст возможность нам уничтожить, а потом он Путину скажет, мол, «я не я и хата не моя». «Украинцы сами уничтожили, я ж не буду по ним пулять».

До этого могут договориться те же разведки — наша и белорусская. Договорятся между собой, давайте мы сами их шарахнем, а вы там сидите ровно на заднице и не дергаетесь.

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