Что известно об Энди Бернеме, который может стать премьером Великобритании 22.06.2026, 17:36

ЭНДИ БЕРНЕМ

ФОТО: BBC

Бывшему мэру Манчестера придется перезапустить Лейбористскую партию.

Лейбористская партия Британии вошла в новый кризис после отставки Кира Стармера. На фоне внутреннего бунта в партии уже стартовала борьба за Даунинг-стрит, а главным фаворитом называют Энди Бернема — мэра Манчестера, недавно вернувшегося в парламент после победы на выборах в Мейкерфилде. Если ему не бросят серьезный вызов, уже в середине июля он может возглавить партию и правительство, пишет Daily Express (перевод — сайт Charter97.org).

Формально процедура начнется 9 июля, когда откроется прием заявок на пост лидера. Крайний срок — 16 июля, последний день перед уходом парламента на каникулы. Если в гонку вступят несколько претендентов, каждому придется заручиться поддержкой не менее 81 депутата-лейбориста, а также получить одобрение 5% местных партийных организаций или трех аффилированных структур. Однако в Вестминстере все чаще обсуждают другой сценарий — быстрое и фактически бесконкурентное восхождение Бернема.

На этом фоне Бернем выглядит не просто преемником Стармера, а фигурой, способной перезапустить Лейбористскую партию. Ему 55 лет, он давно в большой политике: был министром культуры, министром здравоохранения, а в последние годы руководил Манчестером. Именно там он превратился из партийного тяжеловеса в самостоятельного игрока национального масштаба, сделав ставку на защиту регионов, споры с Лондоном и обратную связь от избирателей о больницах, транспорте, зарплатах и коммунальных счетах.

От Бернема ждут более жесткого и живого стиля, чем у Стармера, которого критиковали за осторожность и потерю контакта с электоратом. Вероятно, новый лидер сосредоточится на восстановлении госуслуг, усилении роли государства в экономике и поддержке регионов. Но вместе с этим вырастут и опасения бизнеса: у Бернэма репутация политика, готового тратить больше и сдвигать партию левее.

Впрочем, новый премьер — если им станет Бернем — получит в наследство не триумф, а страну с буксующей экономикой, проблемами в оборонной сфере и внешнеполитическими кризисами. Времени на раскачку у него не будет.

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