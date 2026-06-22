Какой будет погода в Беларуси 23 июня
- 22.06.2026, 18:10
Тепло продолжается.
Чего белорусам ждать от погоды 23 июня, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Во вторник ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами в южных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман.
Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.
Температура воздуха ночью составит +11-17°С. Днем будет от +23 до 29°С.