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Какой будет погода в Беларуси 23 июня

  • 22.06.2026, 18:10
Какой будет погода в Беларуси 23 июня

Тепло продолжается.

Чего белорусам ждать от погоды 23 июня, рассказали в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник ожидается переменная облачность. Будет преимущественно без осадков, лишь ночью местами в южных районах пройдут кратковременные дожди и грозы. В ночные и утренние часы местами возможен слабый туман.

Ветер прогнозируется северо-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит +11-17°С. Днем будет от +23 до 29°С.

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