Астроном снял НЛО в Омской области РФ 4 22.06.2026, 18:24

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Фотофакт.

Руководитель Омского планетария и астроном Владимир Крупко сообщил, что наблюдал в небе НЛО. Фотографии, на которых запечатлен объект, он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Неизвестный объект попал в его объектив в районе лагеря «Агат» в Нижнеомском районе.

«Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее», — написал он.

Своими мыслями по поводу того, что это за объект, ученый не поделился.

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