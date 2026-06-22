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Астроном снял НЛО в Омской области РФ

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  • 22.06.2026, 18:24
  • 4,260
Астроном снял НЛО в Омской области РФ

Фотофакт.

Руководитель Омского планетария и астроном Владимир Крупко сообщил, что наблюдал в небе НЛО. Фотографии, на которых запечатлен объект, он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».

Неизвестный объект попал в его объектив в районе лагеря «Агат» в Нижнеомском районе.

«Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее», — написал он.

Своими мыслями по поводу того, что это за объект, ученый не поделился.

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