Астроном снял НЛО в Омской области РФ

Астроном снял НЛО в Омской области РФ4
- 22.06.2026, 18:24
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Фотофакт.
Руководитель Омского планетария и астроном Владимир Крупко сообщил, что наблюдал в небе НЛО. Фотографии, на которых запечатлен объект, он опубликовал на своей странице во «ВКонтакте».
Неизвестный объект попал в его объектив в районе лагеря «Агат» в Нижнеомском районе.
«Над лагерем постоянно кружило НЛО. Как только рассмотрело, что его снимают, сместилось чуть южнее», — написал он.
Своими мыслями по поводу того, что это за объект, ученый не поделился.