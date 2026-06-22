Победа Украины – уже не лозунг 1 Хикмет Джавад

22.06.2026, 19:02

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Компромисса не будет.

85 лет назад началась та самая война, которую в советской историографии десятилетиями называли «Великой Отечественной».

Название, удобное и идеологически выверенное, отрезало от памяти неудобную правду: для СССР эта война не началась в июне 1941 года. Она началась раньше – как часть Второй мировой, в которой Советский Союз поначалу был не жертвой, а соучастником. 23 августа 1939 года был подписан пакт Молотова – Риббентропа – документ, ставший символом циничного сговора двух тоталитарных режимов. В его секретных протоколах Европа была поделена на сферы влияния, а судьбы миллионов людей – предрешены. Польша была разорвана, страны Балтии – обречены, Восточная Европа – отдана под сапог двух диктатур.

Это был позорный союз, который в Москве долго пытались либо оправдать, либо забыть. Но история не исчезает – она возвращается. И сегодня она звучит особенно громко.

Есть известная песня, наиболее известным исполнителем которой был Марк Бернес: «22 июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началася война». Эти слова десятилетиями воспринимались как трагический символ внезапного нападения на СССР. Но спустя более чем 80 лет они приобрели иной, пугающе точный смысл. Потому что Киев снова бомбили. Утром 24 февраля 2022 года – в час, когда мир еще спал, Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Под ударами оказались Киев, Харьков, Одесса, Днепр и десятки других городов.

Это был не «конфликт», не «операция» – это была война. Та самая, которую Кремль пытался вычеркнуть из своей истории, но которую сам же и повторил. Исторические параллели здесь очевидны. Государство, которое десятилетиями строило миф о «священной войне» против нацизма, само стало агрессором. Риторика «защиты» превратилась в оправдание разрушения. Пропаганда – в инструмент расчеловечивания. И, как и тогда, в центре удара оказался Киев.

Но есть и принципиальная разница. Украина – не та страна, которую можно сломать за несколько дней. Эта война длится уже более четырех лет. Она оказалась длиннее той самой «Великой Отечественной», к которой так любят апеллировать в Москве. За это время РФ совершила бесчисленное количество преступлений: разрушенные города, убитые мирные жители, депортации, пытки, уничтоженная инфраструктура. Список можно продолжать бесконечно. Но итог оказался не тем, на который рассчитывали в Кремле. Украина выстояла. И не просто выстояла – она изменилась. Эта война стала по-настоящему народной.

Для граждан Украины – независимо от языка, происхождения или региона – она стала борьбой за право быть. За право жить в своей стране, без диктата извне. И в этом смысле именно Украина сегодня ведет ту самую «отечественную» войну – не по названию, а по сути. С каждым годом становится все очевиднее: Россия не просто повторяет ошибки прошлого – она воспроизводит логику империи, которая не способна существовать без экспансии.

Но у любой империи есть предел. Сегодня этот предел становится все ближе. На фоне последних успехов украинской армии, на фоне системных проблем внутри самой России, на фоне экномических и иных российских кризисов, которые уже невозможно скрыть, вера в победу Украины перестает быть просто лозунгом. Она становится политической и военной реальностью. Эта война не закончится компромиссом, который оставит агрессору шанс на реванш. Она должна завершиться поражением имперской политики, которая снова и снова приносит войну на чужую землю.

85 лет назад мир заплатил страшную цену за попытку договориться с агрессором. Сегодня этот урок уже нельзя игнорировать. История не просто повторяется – она требует выводов. И Украина их сделала.

Хикмет Джавад, «Гордон»

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