Археологи нашли средневековый город, потерянный 600 лет назад 2 22.06.2026, 20:07

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Иллюстрационное фото

На протяжении столетий Эхене был лишь названием в средневековых текстах.

В ходе плановых археологических раскопок в западной Германии было заново открыто средневековое поселение, исчезнувшее из исторических записей около 600 лет назад, пишет Daily Galaxy.

Долгое время известный лишь по старым документам, Эхене наконец-то был обнаружен благодаря находке остатков дома, фрагментов керамики и каменного погреба недалеко от города Боргентрайх.

Историки знали о существовании поселения, поскольку оно неоднократно упоминалось в письменных источниках, но никто точно не знал, где оно находилось. Затем, после XV века, поселение полностью исчезло из источников.

Теперь археологи обнаружили первые физические следы поселения во время исследований, проводимых в преддверии строительных работ, связанных с новым проектом ветряных турбин.

История Эхене начинается более тысячи лет назад. Исторические записи показывают, что город впервые упоминается в 944 году и продолжает появляться в документах на протяжении всего Средневековья. Последнее известное упоминание о поселении относится к XV веку. После этого следы затерялись, оставив ученых с большим количеством вопросов, чем ответов.

Ситуация изменилась, когда археологи провели обследование земли в долине ручья к юго-западу от Боргентрайха перед прокладкой линии электропередачи. Под землей они обнаружили свидетельства, которые соответствовали тому, что искали историки: остатки средневекового поселения, которое скрывалось на виду.

Археологи обнаружили многочисленные ямы от столбов, которые когда-то поддерживали деревянные постройки, что позволило им составить карту части города.

Отмечается, что некоторые из обнаруженных сооружений оказались на удивление большими. По словам археологов, самые большие деревянные дома могли достигать 20 метров в длину.

На территории также были обнаружены более мелкие постройки, в том числе хозяйственные постройки. Были найдены фрагменты керамики, датируемые X и XI веками, что помогло исследователям установить хронологию поселения.

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