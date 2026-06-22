Путин послал Лукашенко 7 Вадим Денисенко

22.06.2026, 20:35

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Защищать его он не будет.

Путин послал Лукашенко. Защищать его он не будет.

Путин поговорит с Лукашенко в ближайшее время, но, как сказал Песков: «У нас нет ни малейшего сомнения, что руководство Беларуси и сама Беларусь в состоянии обеспечить свой суверенитет».

1. Если говорить очень кратко, то у Путина сейчас нет ни сил, ни возможностей защитить Лукашенко. У Путина нет ни сил, ни людей, чтобы открыть этот фронт.

2. Правда, все последние заявления, которые мы слышим из Минска, – это заявления о том, что Беларусь не хочет эскалации. И здесь мы сталкиваемся с еще одним парадоксом этой ситуации: Лукашенко, похоже, боится появления российских войск больше, чем появления украинских дронов. Он прекрасно понимает, что появление здесь весомого контингента российских войск поставит крест на его многовекторности, а в более широком смысле – и его самостоятельности. И, похоже, КНР предупреждала Лукашенко о недопустимости такого развития событий.

3. Следует также обратить внимание на то, что белорусский трек может стать частью давления европейской тройки на Трампа, который пытается договориться с Лукашенко о калийных удобрениях. Лукашенко очень не хотел бы втягиваться еще и в эту игру, но мы не можем исключать, что эта история принудит Трампа к определенным звонкам и разговорам.

Вадим Денисенко, Facebook

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