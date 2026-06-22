закрыть
22 июня 2026, понедельник, 21:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Месси побил рекорд по голам в истории чемпионатов мира

4
  • 22.06.2026, 20:45
  • 1,234
Месси побил рекорд по голам в истории чемпионатов мира
Фото: Getty Images

На счету аргентинца теперь 17 мячей.

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси забил гол в матче против команды Австрии во втором матче чемпионата мира. Игра проходит в Арлингтоне (штат Техас, США).

Для 38-летнего Месси это 17-й гол в карьере на мировых первенствах, он превзошел достижение немца Мирослава Клозе (16).

Приблизиться к этому достижению также может француз Килиан Мбаппе, у которого на турнирах уже 14 забитых мячей.

В первом матче мундиаля 38-летний Месси также установил несколько рекордов. В матче против Алжира форвард оформил хет-трик, благодаря чему стал самым возрастным игроком, забившим как минимум два мяча в одном матче турнира.

В том же туре Месси установил рекорд по системе «гол + пас», набрав 24 очка (16 голов + 8 передач). Он опередил по этому показателю немцев Клозе и Герда Мюллера (по 19 очков), а также бразильца Роналдо (19 очков).

В следующем матче 28 июня Аргентина сыграет с дебютантом чемпионата мира Иорданией.

Сборная Аргентины является действующим чемпионом. В 2022 году команда в финале обыграла Францию по пенальти (3:3, пенальти — 4:2).

Месси — самый титулованный футболист мира, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» как лучший футболист мира.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко
G7, Трамп и новая логика войны
G7, Трамп и новая логика войны Петр Олещук