Украинские дроны с начала года поразили 800 тысяч российских целей 22.06.2026, 21:28

Какой месяц оказался самым результативным?

Украинские беспилотники с начала года поразили более 800 тысяч целей врага. Сейчас именно дроны обеспечивают более 90% всех потерь оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.

Благодаря работе подразделений беспилотных систем удалось подорвать логистику и военный потенциал захватчиков в тылу.

На счету украинских дронов - уничтоженная артиллерия, средства ПВО, РСЗО, бронетехника, роботизированные комплексы, склады боеприпасов и вражеские штабы.

Кроме того, за этот период Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили около 167 тысяч российских военных.

«Май стал самым результативным месяцем для Сил обороны Украины. В течение месяца они поразили 181 000+ целей и ликвидировали или тяжело ранили 31 530 оккупантов», - рассказал Федоров.

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