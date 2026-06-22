Украинские дроны с начала года поразили 800 тысяч российских целей
- 22.06.2026, 21:28
Какой месяц оказался самым результативным?
Украинские беспилотники с начала года поразили более 800 тысяч целей врага. Сейчас именно дроны обеспечивают более 90% всех потерь оккупантов.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление министра обороны Украины Михаила Федорова.
Благодаря работе подразделений беспилотных систем удалось подорвать логистику и военный потенциал захватчиков в тылу.
На счету украинских дронов - уничтоженная артиллерия, средства ПВО, РСЗО, бронетехника, роботизированные комплексы, склады боеприпасов и вражеские штабы.
Кроме того, за этот период Силы обороны ликвидировали или тяжело ранили около 167 тысяч российских военных.
«Май стал самым результативным месяцем для Сил обороны Украины. В течение месяца они поразили 181 000+ целей и ликвидировали или тяжело ранили 31 530 оккупантов», - рассказал Федоров.