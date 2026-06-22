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Аргентина обыграла Австрию и вышла в плей-офф ЧМ-2026

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  • 22.06.2026, 22:07
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Аргентина обыграла Австрию и вышла в плей-офф ЧМ-2026
Фото: Reuters

Месси оформил дубль.

В понедельник, 22 июня, в матче второго тура группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Аргентины по футболу встречалась с командой Австрии.

Аргентина — Австрия — 2:0 (Месси, 38, 95+).

Игра проходила в Далласе на стадионе «AT&T Stadium».

На 10-й минуте форвард сборной Аргентины Лионель Месси не реализовал пенальти. В конце первого тайма звездный нападающий реабилитировался и забил гол с игры. А в добавленное время он же оформил дубль. С 18 мячами Месси теперь является лучшим бомбардиром в истории чемпионатов мира.

Сборная Аргентины обеспечила путевку в плей-офф чемпионата мира.

Игровой день продолжится матчами Франция — Ирак (0:00), Норвегия — Сенегал (3:00), Иордания — Алжир (6:00).

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