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Бойцы ГУР достали российский «Панцирь-С2» в подземном укрытии

  • 22.06.2026, 21:12
  • 1,158
Бойцы ГУР достали российский «Панцирь-С2» в подземном укрытии

Видеофакт.

Российские военные пытались спрятать дорогостоящий комплекс ПВО в подземном укрытии, однако украинские беспилотники все равно смогли его обнаружить.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Telegram-канал Департамента активных действий Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С2» был уничтожен на Запорожском направлении в результате удара украинских дронов.

По данным разведки, оккупанты разместили систему противовоздушной обороны в подземном хранилище, рассчитывая обезопасить ее от атак с воздуха.

Однако операторы беспилотников Департамента активных действий обнаружили цель и нанесли точный удар. В результате атаки комплекс был полностью уничтожен.

«Оккупанты пытались спрятать свой ЗРГК в подземном укрытии, но беспилотники ДАД отработали так, что техника сгорела дотла «, - сообщили в ГУР.

Также в ГУР опубликовали видео, на котором запечатлен момент поражения российской техники и последствия удара.

«Нам очень нравится, как она горит, а россияне бегают и суетятся. Работаем дальше», - добавили в Департаменте активных действий ГУР.

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