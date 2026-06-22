Непогода накрыла Беларусь 22.06.2026, 21:23

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Фото: charter97.org

Деревья падали на автомобили.

Сильные ливни, грозы, порывистый ветер и местами град в понедельник прошли сразу по нескольким регионам Беларуси. На Минск после обеда обрушился интенсивный дождь, а в соцсетях жители других частей страны публикуют кадры мощных осадков, грозовых облаков и последствий непогоды, передает «Зеркало».

К середине дня грозовой фронт подошел к столице. В Минске прошел кратковременный, но интенсивный дождь с грозой. По сообщениям очевидцев, наиболее заметно осадки затронули Уручье, Зеленый Луг и Новую Боровую. На отдельных участках дорог и пешеходных зон некоторое время сохранялись подтопления.

Одновременно сообщения о непогоде начали поступать и из других регионов страны. В Столинском и Лунинецком районах очевидцы сняли шкваловые ворота — характерные образования на передней границе грозового фронта, которые обычно сопровождаются усилением ветра.

В Минской области публиковали кадры сильного дождя и ухудшения погодных условий в районе агрогородка Ждановичи и возле Станьково.

В районе Дзержинска, по сообщениям очевидцев, прошла суперячейка — мощная грозовая система, сопровождавшаяся крупным градом.

В Копище также фиксировали интенсивный ливень, град и сильные порывы ветра. Пользователи публиковали кадры плотной стены осадков и сообщали о резком ухудшении видимости во время прохождения грозы.

Не обошлось и без локальных происшествий. По сообщениям очевидцев, в Светлогорске дерево упало на территории детского сада № 13. Также сообщалось о падении дерева на дом возле парикмахерской «Солнышко».

Информацию о последствиях непогоды также сообщили и в МЧС. По оперативным данным, из-за прохождения грозового фронта 22 июня случаи падения деревьев были зафиксированы в Гомельской, Гродненской и Минской областях. В городе Дзержинске упавшими деревьями были повреждены пять автомобилей.

В ведомстве сообщили, что подразделения МЧС проводили работы по распиловке и уборке упавших деревьев. По оперативной информации, пострадавших в результате непогоды нет.

Ранее предупреждение о неблагоприятных погодных условиях публиковал Белгидромет. Синоптики сообщали, что 22 июня в период с 9 до 15 часов во многих районах страны ожидаются грозы, местами сильные ливни, шквалистое усиление ветра с порывами до 15−20 м/с и град. По прогнозу специалистов, грозовая обстановка должна сохраняться до конца дня.

По прогнозам синоптиков, ночью 23 июня местами в южных районах республики ожидаются грозы.

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