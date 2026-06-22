ВСУ взяли в плен 18-летнего белоруса 8 22.06.2026, 20:56

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Уроженец Речицы воевал на стороне РФ.

18-летний уроженец Речицы Никита воевал на стороне России, оказался в украинском плену и стал героем выпуска передачи украинского журналиста, блогера и общественного деятеля Дмитрия Карпенко, передает «Зеркало».

Парень сообщил, что вырос в Речице в обычной семье. Родители, по его словам, развелись, когда ему было около десяти лет: отец после этого жил отдельно и работал дальнобойщиком, мать осталась в городе и занималась уходом за пожилой родственницей. Он упоминал старшего брата, который живет отдельно и, по его словам, ведет «свою жизнь», а также двоюродного брата, который участвовал в боевых действиях и, как он утверждает, погиб.

О школе он говорил кратко и без деталей: окончил девять классов в средней школе № 10 в Речице, учился без особого интереса и сам признавал, что «не учился, а просто сидел». Средний балл, по его словам, составлял около 4,5 по десятибалльной системе. После школы он поступил в Хойникский колледж на тракториста-сварщика, но обучение не завершил.

Отдельный эпизод он посвятил подростковому уголовному делу. По его словам, вместе с друзьями он участвовал в кражах велосипедов и деталей — фонарей, сидений, колес. Украденное они использовали для катания, а часть пытались продать. После задержания он дал признательные показания, дело было возбуждено по статье о краже группой лиц, суд назначил «домашнюю химию», которая позже была снята по амнистии.

Как только парню исполнилось 18 лет, начался этап, приведший его к поездке в Россию. Контакт с будущим куратором он получил не напрямую: его двоюродный брат (ему также было 18 лет), уже находившийся на войне, передал ему контакт женщины по имени Яна, которая занималась дальнейшей организацией поездки.

По его словам, именно через нее он получил инструкции, билеты и сопровождение маршрута. Ему обещали выплату около 2,5 миллиона российских рублей (около 33,7 тыс. долларов), однако фактически, как он утверждает, он получил около 500 тысяч.

Отдельно он описывает момент, когда сообщил матери о поездке:

«Сказал, когда уже в поезде был. Она сказала: „Возвращайся домой“, а я не слушал. Сказала, что дурачок. Брат старший тоже сказал, что я дебил».

Далее он описывает маршрут через несколько городов до Воронежа, где его встретили и доставили в учебный лагерь «Голубой экран», расположенный на территории бывшего детского лагеря. Там он находился около двух недель, проходя базовую подготовку: физические нагрузки, стрельбу, метание гранат и тактические упражнения. Затем его перевели в район Погоново.

О боевых действиях он говорил как о быстро развивающихся событиях. В декабре 2025 года он оказался в районе Кременной. По его словам, группа двигалась малыми подразделениями, ночью, через лесополосы и поля, используя навигационные устройства и ориентиры, а часть маршрутов корректировалась на месте.

Финальный эпизод он описывает так: группа вышла к укрепленной позиции, где сначала им подтвердили, что они пришли «по адресу». После этого им приказали отойти назад. Через несколько секунд из укрытия вышел вооруженный человек и потребовал сложить оружие. Он вспоминает формулировку: «Кидайте оружие, если хотите жить». После этого они выполнили приказ, были разоружены и заведены внутрь блиндажа, где фактически оказались в плену.

В плену, по его словам, им дали еду и базовые условия содержания, после чего начались вопросы о мотивах участия в боевых действиях. Обсуждалась версия о мести за погибшего родственника, однако он это отрицал, настаивая, что основной причиной были деньги и желание попасть к брату.

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