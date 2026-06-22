Лукашенко обсудит ультиматум Зеленского с Путиным 22.06.2026, 19:41

Об этом сообщил Песков.

Александр Лукашенко и Владимир Путин намерены «в обозримой перспективе» обсудить требование Владимира Зеленского в течение недели демонтировать расположенные в Беларуси ретрансляторы, помогающие российским ударам по Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По словам Пескова, Лукашенко с Путиным в ближайшее время планируют «осуществить контакты, обсудить в том числе угрозы Владимира Зеленского в адрес Минска и другие вопросы».

«Действительно, и вы знаете, что и Александр Григорьевич [Лукашенко] об этом говорил, в обозримой перспективе планируют осуществить контакты, это будет хорошая возможность для того, чтобы обсудить эти и другие вопросы», - сказал спикер Кремля.

Он заявил, что требование Зеленского по поводу ретрансляторов на границе – «угрозы абсолютно агрессивные, вмешательства во внутренние дела другой страны, посягательство на суверенитет другой страны».

Однако в Кремле «нет никакого сомнения, что руководство Белоруссии, сама Беларусь в состоянии свой суверенитет обеспечить».

По словам пресс-секретаря Кремля, тема заявлений Зеленского может быть затронута во время ближайшего общения Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Напомним, 19 июня президент Украины заявил, что Минску следует демонтировать ретрансляторы, которые, по утверждению Киева, помогают России корректировать удары беспилотников по территории Украины.

Позже Зеленский сообщил, что Украина знает о четырех таких объектах в Брестской и Гомельской областях, и дал неделю на их демонтаж, предупредив, что в противном случае Украина может ликвидировать эти объекты самостоятельно.

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