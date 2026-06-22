Ferrari Enzo ушел за рекордные 13 миллионов долларов на онлайн-аукционе 1 22.06.2026, 20:32

Суперкар 2003 года установил новый стандарт цифровых продаж.

Ferrari Enzo 2003 года стал самым дорогим автомобилем, когда-либо проданным через онлайн-аукцион: итоговая цена составила $13,018,950. Примечательно, что сделка прошла полностью в цифровом формате — без единого участника торгов в зале, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Продажа, организованная через онлайн-платформу, превзошла прежний рекорд в $5,36 млн, установленный ранее Ferrari LaFerrari Aperta. Эксперты отмечают, что подобный формат расширяет географию участников и делает редкие автомобили доступнее для глобальной аудитории.

Конкретный экземпляр Enzo изначально стоил $662,694 и выделяется уникальным цветом Rosso Dino — редкой заводской опцией, которая добавила модели коллекционную ценность. У автомобиля минимальный пробег и он оснащен 6,0-литровым V12 мощностью 651 л.с.

Несмотря на рекорд онлайн-продаж, это не самый дорогой Enzo в истории: экземпляр из коллекции Bachman был продан на офлайн-аукционе за $17,88 млн. Абсолютный же рекорд для автомобилей принадлежит Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe — около $143 млн.

Тем не менее эксперты считают, что успех подобных онлайн-сделок подтверждает растущую роль цифровых платформ в рынке коллекционных автомобилей, где редкость и история модели все чаще важнее физического присутствия на торгах.

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