Россия перебросила для обороны Москвы комплексы ПВО с фронта 4 22.06.2026, 18:43

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Фотофакт.

Украинская кампания по бомбардировке Москвы с помощью дронов заставила военных начать переброску зенитно-ракетных комплексов с фронта. Об этом свидетельствуют появившиеся в соцсетях снимки ЗРК «Панцирь», установленного в нескольких сотнях метров от Московского НПЗ в Капотне, сообщает британская The Telegraph. Это предприятие на прошлой неделе подверглось разрушительным атакам беспилотников.

О том, что «Панцирь» мог быть доставлен именно с передовой, свидетельствует установленная на нем специальная защитная сетка, пишет газета со ссылкой на украинских военных экспертов. Такие сетки (их называют «мангалом») российские солдаты устанавливают для защиты от дронов ближнего радиуса действия, которые охотятся за боевой техникой, находящейся за линией фронта.

ЗРК «Панцирь» возле Московского НПЗ. Фото из соцсетей

Кроме того, у «Панциря» нет полного боекомплекта – видны только две заряженные ракеты из шести, что обычно устанавливаются с каждой из сторон. С учетом важности такого объекта, как Московский НПЗ, который производит 40% потребляемого в столице топлива, это может говорить о дефиците ракет-перехватчиков.

Еще один «Панцирь» ранее был установлен в лесу за НПЗ. Возможно, именно его ракета, промахнувшись по дрону, попала в цистерну, подбросив в воздух ее гигантскую крышку в клубах дыма.

Москва окружена тремя кольцами ПВО, включающими более 100 пусковых установок и 50 мобильных ЗРК «Панцирь», говорил Роберт Бровди, командующий силами беспилотных систем Украины. С конца мая минимум четыре «Панциря» было установлено в столице на высотных зданиях, включая жилые. Судя по роликам в соцсетях, доставляли их вертолетами.

За прошедшую неделю ВСУ провели четыре массированных атаки на столицу. После удара по НПЗ в Капотне Владимир Зеленский заявил: «Если будет гореть Украина, будет гореть и ваша Москва».

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