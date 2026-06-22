В Париже представили франко-немецкий танк, оснащенный беспилотной башней 22.06.2026, 19:27

Фото: KNDS

Он меняет концепцию бронетехники.

Франко-немецкий оборонный гигант Krauss-Maffei Wegmann and Nexter (KNDS) представил новый основной боевой танк для европейских заказчиков на выставке Eurosatory 2026.

Машина использует шасси от Leopard 2, которое сейчас уже находится в серийном производстве, пишет Interesting Engineering.

KNDS — это конгломерат компаний, стоящих за немецкими основными боевыми танками Leopard 2 и французскими основными боевыми танками (ОБТ) Leclerc. Сегодня это «панъевропейская компания наземной обороны, объединяющая более 11 000 сотрудников, имеет выручку в размере 4,4 миллиарда евро и портфель заказов в размере 33,1 миллиарда евро в 2025 году».

Новый танк под названием CAPINT («Промежуточные возможности») фактически представляет собой корпус Leopard 2A8 с футуристической беспилотной башней, интеграцией с роботизированными транспортными средствами и дронами.

По мнению инженеров, это станет своеобразным временным решением для запланированной Францией Основной наземной боевой системы MGCS, разработка которой затянулась. Поэтому идея заключается в том, чтобы вместо ожидания до 2040 года этот новый танк был введен в строй в течение 2030-х годов.

Как сообщается, его шасси обеспечивает новому танку проверенную мобильность и броню, а также преимущества существующей логистической цепочки и снижает риски разработки. Он также оснащен дизельным двигателем мощностью 1500 л.с. (1119 кВт), что соответствует мощности современных западных основных боевых танков. Силовая установка также может быть дополнена аккумуляторными батареями (для улучшения бортового накопления энергии) вместе с соответствующим электрическим приводом для уменьшения инфракрасного и акустического излучения.

Самая интересная часть — беспилотная башня. В отличие от обычных башен основных боевых танков, экипаж не находится внутри самой башни. Вместо этого она управляется дистанционно, что позволяет экипажу оставаться в безопасности внутри корпуса. Поскольку присутствие экипажа не требуется, это позволяет сделать башню меньше и легче. Но это не означает, что танк будет лишён серьёзной огневой мощи.

Согласно сообщениям, танк будет оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой KNDS ASCALON с автоматической системой заряжания. Это делает его совместимым с действующими стандартными арсеналами боеприпасов НАТО. Однако KNDS отмечает, что в будущем его можно будет модернизировать до более крупных калибров без необходимости переделки всей башни. Масштабируемая конструкция также дает KNDS возможность внедрять более крупные калибры в будущем, если требования поля боя изменятся.

Интересной особенностью дизайна является план добавления в него дронов-партнеров. Роботизированные транспортные средства и дроны будут сражаться бок о бок с танком, образуя команду из пилотов и беспилотников. В такой конфигурации танк будет действовать как бронированная командная платформа.

Конкретных деталей обнародовано немного, но, вероятно, это будет включать разведывательные дроны для разведки впереди и системы борьбы с дронами для защиты. Системы противодействия дронам, вероятно, будут использовать сочетание системы активной защиты и дронов-перехватчиков, которые можно будет запускать из труб.

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