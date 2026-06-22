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В Австралии изъяли 2,7 тонны кокаина

  • 22.06.2026, 19:53
В Австралии изъяли 2,7 тонны кокаина
Фото: Australian Federal Police

Это крупнейшая конфискация в истории страны.

В Австралии изъяли 2,7 тонны кокаина, что стало крупнейшей конфискацией этого наркотика в истории страны. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Австралийской федеральной полиции.

Операция стала частью масштабного расследования под названием Operation Minjiang, которое проводят совместно с оперативной группой по борьбе с организованной преступностью (QJOCTF).

По данным следствия, наркотики были спрятаны в трех морских контейнерах на территории неподалеку от Сиднея. Кокаин хранился в пластиковых емкостях и был спрятан в подземных хранилищах под двойным дном контейнеров.

Фото: Australian Federal Police

Полиция заявила, что общая стоимость изъятого кокаина составляет примерно 816 млн австралийских долларов ($571 млн). В случае попадания на рынок это эквивалентно примерно 3 млн уличных доз.

По делу задержаны несколько подозреваемых, которым предъявлены обвинения в хранении и попытке распространения коммерческих объемов наркотиков. Возможное максимальное наказание по таким статьям в Австралии – пожизненное заключение.

Фото: Australian Federal Police
Фото: Australian Federal Police
Фото: Australian Federal Police
Фото: Australian Federal Police
Фото: Australian Federal Police
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