В Австралии изъяли 2,7 тонны кокаина
- 22.06.2026, 19:53
Это крупнейшая конфискация в истории страны.
В Австралии изъяли 2,7 тонны кокаина, что стало крупнейшей конфискацией этого наркотика в истории страны. Об этом 22 июня сообщила пресс-служба Австралийской федеральной полиции.
Операция стала частью масштабного расследования под названием Operation Minjiang, которое проводят совместно с оперативной группой по борьбе с организованной преступностью (QJOCTF).
По данным следствия, наркотики были спрятаны в трех морских контейнерах на территории неподалеку от Сиднея. Кокаин хранился в пластиковых емкостях и был спрятан в подземных хранилищах под двойным дном контейнеров.
Полиция заявила, что общая стоимость изъятого кокаина составляет примерно 816 млн австралийских долларов ($571 млн). В случае попадания на рынок это эквивалентно примерно 3 млн уличных доз.
По делу задержаны несколько подозреваемых, которым предъявлены обвинения в хранении и попытке распространения коммерческих объемов наркотиков. Возможное максимальное наказание по таким статьям в Австралии – пожизненное заключение.