Украина подписала контракт с Германией на 600 ракет для Patriot 22.06.2026, 20:02

Киев также хочет наладить собственное производство таких боеприпасов.

Украина подписала с Германией контракт на поставку 600 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу ТСН.

По его словам, США сейчас способны производить только около 700 ракет для Patriot в год. При этом Вашингтон некоторое время назад передал Германии лицензию на их производство, после чего немецкие предприятия начали выпуск этих ракет, отметил украинский лидер.

«Они передали лицензии немцам некоторое время назад. Немцы начали сейчас производство, и мы уже с ними подписали контракт на серьезную сумму, на 600 ракет. Это хороший контракт — когда оно приедет, безусловно, это достаточно длительный процесс», — сказал Зеленский.

Он также сообщил, что во время последней встречи с американским лидером Дональдом Трампом на полях саммита G7 впервые получил положительный сигнал о возможной передаче Украине лицензий на производство ракет для Patriot.

«Впервые, потому что раньше всегда было: «Ну, мы не знаем, ну, может быть, ну, посмотрим». <...> Они сказали, что видят возможность решить этот вопрос для Украины», — рассказал Зеленский.

По его словам, Украина обладает всеми необходимыми техническими возможностями для производства таких ракет в Европе наряду с Германией.

«Для этого мне нужны лицензии от Соединенных Штатов. Так как я всех знаю, все компании, весь директорат европейских и американских компаний, которые сегодня сосредоточены на производстве Patriot. Мы понимаем, что мы дошли до того, что нужен сейчас ОК лично от Трампа, все остальные соглашаются», — заявил Зеленский.

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