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Белавиа возобновляет прямые чартеры в Доху

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  • 22.06.2026, 18:54
Белавиа возобновляет прямые чартеры в Доху
ИЛЛЮСТРАЦИОННОЕ ФОТО

C 10 августа.

Национальный авиаперевозчик «Белавиа» с 10 августа возобновляет прямые чартерные рейсы по маршруту: Минск-Доха-Минск.

Самолеты в столицу Катара будут летать раз в 10−11 дней.

«Зачем лететь в отпуск в Катар? Совместить пляжный отдых с восточным колоритом, прогулки по современному мегаполису с атмосферой традиционных арабских рынков. И, конечно, насыщенную экскурсионную программу — с комфортным отдыхом у моря», — рассказали в «Белавиа».

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