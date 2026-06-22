Белавиа возобновляет прямые чартеры в Доху

Белавиа возобновляет прямые чартеры в Доху1
- 22.06.2026, 18:54
C 10 августа.
Национальный авиаперевозчик «Белавиа» с 10 августа возобновляет прямые чартерные рейсы по маршруту: Минск-Доха-Минск.
Самолеты в столицу Катара будут летать раз в 10−11 дней.
«Зачем лететь в отпуск в Катар? Совместить пляжный отдых с восточным колоритом, прогулки по современному мегаполису с атмосферой традиционных арабских рынков. И, конечно, насыщенную экскурсионную программу — с комфортным отдыхом у моря», — рассказали в «Белавиа».