В «ЛНР» вынесли приговор Лукашенко

В «ЛНР» вынесли приговор Лукашенко3
- 22.06.2026, 18:13
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Его обвинили в шпионаже в пользу украинских спецслужб.
Так называемый «верховный суд» «Луганской народной республики» приговорил к 18 годам колонии строгого режима 38-летнего Владимира Лукашенко, якобы шпионившего в пользу украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на «старшего помощника прокурора» «ЛНР» Елену Усачеву.
По ее словам, первые три года и четыре месяца Лукашенко будет отбывать наказание в тюрьме, а оставшийся срок проведет в исправительной колонии строгого режима.
Суд установил, что в период с августа по октябрь 2023 года мужчина якобы добровольно собирал информацию о передвижении и местах дислокации российских военнослужащих в Рубежном и передавал эти данные украинским спецслужбам через мессенджер.