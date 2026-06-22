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Цена акций «Газпрома» рекордно рухнула

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  • 22.06.2026, 17:45
Цена акций «Газпрома» рекордно рухнула

Ниже психологической отметки.

Акции «Газпрома» в понедельник, 22 июня, на минимуме обвалились на 4,4%, цена акций компании опустилась до ₽99,9 за бумагу, свидетельствуют данные Мосбиржи. В последний раз ниже отметки ₽100 стоимость бумаг опускалась 23 января 2009 года.

Котировки «Газпрома» снижаются пятую сессию подряд, пишет РБК.

«Рынок акций остается под давлением. Новостей, связанных с геополитикой, негативного характера, все больше и больше. На мой взгляд, это одна из основных проблем», — говорит директор по стратегии ФГ «Финам» Ярослав Кабаков.

Индекс Мосбиржи в понедельник на минимуме упал на 3,73%, до 2330,2 пункта, а Индекс РТС обвалился ниже 1000 пунктов впервые за полгода. Распродажи идут по всему рынку, в плюсе остались лишь несколько бумаг.

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