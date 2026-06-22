Минфин США временно разрешил продажу иранской нефти

Минфин США временно разрешил продажу иранской нефти2
- 22.06.2026, 17:55
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Как это повлияет на цены?
Министерство финансов США выдало 60-дневную лицензию, дающую право на добычу, поставку и продажу иранской нефти, сообщил министр финансов США Скотт Бессент в сети Х.
По его словам, в рамках продолжающихся плодотворных переговоров в Швейцарии Иран взял на себя обязательство обеспечить свободный и открытый транзит в Ормузском проливе и разрешить инспекторам Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) въезд в свою страну.
«В рамках этого соглашения Министерство финансов выдало временную 60-дневную общую лицензию, разрешающую добычу, поставку и продажу иранской нефти», – отметил Бессент.
Решение увеличит глобальное предложение нефти в мире, а также поможет успокоить рынки и снизить цену на «черное золото».