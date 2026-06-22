Ученые: Вокруг нас находятся темные галактики 22.06.2026, 17:49

В них нет звезд, но есть нечто другое.

Весь видимый свет из космоса исходит от планет, звезд, туманностей и галактик, то есть от обычной материи, состоящей из атомов и известных частиц. Но астрономы утверждают, что обычная материя составляет всего 5% Вселенной. 27% — это загадочное вещество, называемое темной материей, а 68% — это загадочная сила, называемая темной энергией.

Авторы нового исследования, опубликованного в журнале Astronomy & Astrophysics, обнаружили галактику, состоящую почти полностью из темной материи и не имеющую звезд. Моделирование показывает, что эти темные галактики скрываются повсюду в ближайшей части Вселенной, пишет EarthSky.

Астрономы говорят, что темные галактики представляют собой галактики с большим количеством нейтрального водорода и темной материи, в которых нет звезд. В январе 2026 года ученые с помощью космического телескопа Хаббл впервые обнаружили темную галактику, получившую название «Облако-9». Теперь астрономы заявили, что таких галактик может быть очень много в нашем космическом окружении.

Астрономы использовали несколько различных космологических симуляций, чтобы определить, как формируются и эволюционируют темные галактики. Во всех симуляциях Вселенной темные галактики существуют. Как показывает исследование, темные галактики в ближайшем космосе находятся в пределах примерно 8 миллионов световых лет от нас на окраинах Местной группы галактик, куда входит Млечный Путь.

Симуляции показывают, что по соседству с нами можно обнаружить как минимум 8 темных галактик. Обнаружить их можно с помощью нейтрального водорода, который сконцентрирован в большом количестве в части пространства, где нет звезд и наблюдается гравитационное влияние темной материи.

Астрономы считают, что темные галактики сформировались в облаках темной материи со специфическими свойствами. В этих облаках газ, необходимый для создания звезд, никогда не достигает нужной плотности. Это значит, что из газовых облаков внутри темной материи, которая концентрирует обычную материю в определенных местах пространства, не могут образоваться звезды под действием гравитации.

Стандартная космологическая модель, описывающая эволюцию Вселенной от Большого взрыва, предсказывает существование темных галактик.Поэтому, если получится обнаружить большое количество таких галактик, а астрономы считают, что они заполняют Вселенную, то данное открытие подтвердит, что стандартная модель космоса верна.

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