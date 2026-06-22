Единственный способ спасти Европу 22.06.2026, 17:23

Фото: Yves Herman / Reuters

Континент должен действовать как единое государство.

Европейскому союзу предлагают фактически переписать собственные правила игры, чтобы не проиграть сразу на двух фронтах — внешнем и внутреннем. На фоне войны США с Ираном, нарастающего давления России и Китая, а также подъема правых популистов в ключевых странах ЕС в Брюсселе все громче звучит мысль, еще недавно считавшаяся почти крамольной, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org)

Прежняя модель Евросоюза больше не справляется с масштабом кризиса. Америка, еще недавно считавшаяся главным гарантом европейской безопасности, теперь сама превращается в источник нестабильности. В Вашингтоне уже дали понять, что к 2027 году европейцам придется самим брать на себя лидерство в НАТО. Решение США вступить в войну с Ираном без полноценного согласования с союзниками только усилило тревогу: в Европе все меньше верят, что Белый дом в критический момент будет играть по союзническим правилам.

На этом фоне растет и военное давление со стороны Москвы. Кремль стремится перекроить послевоенный порядок безопасности в Европе в свою пользу, а параллельно Китай усиливает технологическое и экономическое наступление. В результате ЕС рискует оказаться зажатым между тремя крупными центрами силы, не имея ни собственной оборонной опоры, ни единой политической воли.

Но, возможно, еще опаснее внутренний кризис. Во Франции, Германии, Италии и Британии набирают вес силы, которые хотят вернуть полномочия из Брюсселя в национальные столицы. Миграция, экономическая тревожность и усталость от общеевропейской бюрократии подталкивают избирателей к партиям, которые открыто спорят с идеей единой Европы. Авторы предупреждают: если евроскептики закрепятся у власти в крупнейших странах континента, нынешний ЕС может просто не пережить этот удар.

Рецепт спасения звучит радикально: меньше национального эгоизма, больше наднациональной власти. В качестве основы называется программа Марио Драги — единая политика в сфере обороны, энергетики и искусственного интеллекта, а также отказ от принципа единогласия, который годами парализует решения Брюсселя. Иными словами, Европе предлагают перейти к модели, в которой она действует почти как федерация.

Главной движущей силой такого разворота видят Германию и канцлера Фридриха Мерца. Именно Берлин, по их мнению, способен продавить болезненные реформы и собрать вокруг себя коалицию стран, готовых к жесткой перезагрузке Евросоюза. Альтернатива выглядит мрачно — ослабленная Европа, которую будут делить между собой Вашингтон, Москва и Пекин.

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