В Беларуси ввели новый критерий для определения лучших продуктов
- 22.06.2026, 17:42
Требования для получения знака качества ужесточили.
«Правительство» внесло изменения в Положение о порядке присвоения Государственного знака качества. Что еще будут требовать от кандидатов, рассказали в пресс-службе совета министров.
Документом был утвержден обновленный состав республиканской аттестационной комиссии и не только.
Никаких стран, кроме Беларуси
По новому критерию, продукция не должна иметь в своем наименовании географические указания, не связанные с территорией Беларуси.
В противном случае, Государственного знак качества она не получит.
Также в положение добавили формулу, позволяющую автоматизировать процесс отбора претендентов.
Были внесены точечные изменения в отдельные пункты, чтобы привести нормы в соответствие с установленным порядком оценки продукции, а также упрощения восприятия.