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В Беларуси ввели новый критерий для определения лучших продуктов

  • 22.06.2026, 17:42
В Беларуси ввели новый критерий для определения лучших продуктов

Требования для получения знака качества ужесточили.

«Правительство» внесло изменения в Положение о порядке присвоения Государственного знака качества. Что еще будут требовать от кандидатов, рассказали в пресс-службе совета министров.

Документом был утвержден обновленный состав республиканской аттестационной комиссии и не только.

Никаких стран, кроме Беларуси

По новому критерию, продукция не должна иметь в своем наименовании географические указания, не связанные с территорией Беларуси.

В противном случае, Государственного знак качества она не получит.

Также в положение добавили формулу, позволяющую автоматизировать процесс отбора претендентов.

Были внесены точечные изменения в отдельные пункты, чтобы привести нормы в соответствие с установленным порядком оценки продукции, а также упрощения восприятия.

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