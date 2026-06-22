Россияне на закрытых опросах требуют окончания войны 3 22.06.2026, 17:01

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Элиты шлют Путину сигналы о том же.

Российские власти зафиксировали рост усталости среди россиян от войны с Украиной. Об этом Faridaily рассказали несколько собеседников, знакомых с результатами закрытых опросов, проведенных перед праймериз «Единой России» в мае.

По словам источника, близкого к руководству «Единой России», партия традиционно заказала закрытые социологические опросы перед праймериз для исследования настроений избирателей. И их результаты поразили единороссов.

«На фокус-группах избиратели уже не стесняясь говорят: нам нужно решение [конфликта с Украиной]. Мы ждем решения – чтобы война так или иначе закончилась. Можете чем-то ударить по ним – ударьте. Можете сделать что-то еще – сделайте что-то еще. Но уже сделайте», – рассказал источник, близкий к руководству ЕР.

Однако речь идет не о росте числа антивоенных россиян: желающих скорейшего окончания войны судьба Украины – как и «результаты» военной операции – беспокоят мало.

Большинство опрошенных – более 60% – в ходе закрытых исследований говорят об усталости от разных аспектов войны, рассказывают другой собеседник, близкий к ЕР, а также социолог, знакомый с результатами закрытых опросов, проводимых для власти. «Растет число людей, готовых к не победоносному исходу СВО», – говорит социолог.

Хотя социологические службы не измеряют уровень недовольства войной, есть некоторые данные, свидетельствующие о том, что результаты открытых опросов сходны с закрытыми. Независимый центр Russian Field сообщил в феврале, что число россиян, поддерживающих переговоры с Киевом, выросло до рекордных 53% (ранее такой уровень наблюдался только в ноябре 2024 года). Согласно последним данным «Левада-Центра», 62% россиян считают, что пора перейти к мирным переговорам.

Впрочем единороссы по очевидным причинам не могут представлять интересы желающих конца войны избирателей.

Зато нынешние настроения россиян улавливают другие партии, участвующие в выборах. Это хорошо видно по КПРФ: влиятельный представитель Бурятии в Госдуме Вячеслав Мархаев опубликовал резонансное обращение к согражданам. Мархаев потребовал «чёткий, публичный план завершения СВО, исходя из национальных интересов России».

Неожиданное признание вылилось на публику и от официальных властей. Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова заявила, что сентябрьские выборы будут отличаться от всех предыдущих: «В чем еще отличие большое: люди очень устали, есть усталость, есть определенное разочарование, есть определенные депрессивные элементы, атмосфера непростая».

Напряжение и усталость от войны испытывают не только рядовые россияне.

«Есть усталость от войны у всех. Динамики нет, в желе каком-то все застряло, ни туда ни сюда. Наше наступление на земле сильно компенсируется прилетами дронов уже даже в Екатеринбург», – описывает настроение в российских властных кругах высокопоставленный собеседник, близкий к правительству.

Широко обсуждавшаяся статья военного эксперта Василия Кашина, а также публикация бывшего работника администрации президента и директора центра «Ушкуйник», занимающегося производством беспилотников, Алексея Чадаева и другие появились не случайно.

По словам наших собеседников во власти, эти публикации, суть которых в том, что войну пора заканчивать и дальнейшие военные действия не принесут больших результатов, выражает точку зрения, которая популярна в российской элите в последнее время.

«Это не пораженческие настроения, люди не хотят сдаться. Это скорее запрос к начальнику [Путину]: ты же всегда умел решить вопрос. Давай реши его наконец», – объясняет собеседник в правительстве.

Другой высокопоставленный источник, близкий к правительству, отмечает всеобщую нервозность и напряжение в системе – из-за отсутствия перспективы.

«Когда мы наступаем или наоборот когда есть какие-то сложности на фронте, есть какое-то движение. А сейчас реального боевого плана никто не понимает, да и наше будущее в целом неясно».

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