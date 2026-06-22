Виталий Портников: Лукашенко понимает, что Путин его не спасет 22.06.2026, 16:44

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Виталий Портников

Белорусская экономика может исчезнуть буквально за несколько дней.

Известный украинский журналист Виталий Портников на своем YouTube-канале напомнил об ультиматуме, который президент Украины Владимир Зеленский выдвинул белорусскому диктатору.

По его словам, еще несколько месяцев назад Лукашенко мог бы не обращать внимание на подобные угрозы. Но сейчас диспозиция в войне действительно изменилась.

«Украина наносит удары по территории Российской Федераци, при этом Москва демонстрирует неспособность оградить свои важные стратегические объекты от ударов украинских беспилотников, — напомнил Портников. — Оккупированный Крым находится в фактической изоляции от Российской Федерации. На полуострове быстро развивается настоящая логистическая и гуманитарная катастрофа.

Может ли быть нанесен удар по территории Беларуси? Лукашенко справедливо говорит о том, что Россия вряд ли способна защитить страну от возможных украинских ударов. Белорусская экономика может исчезнуть буквально за несколько дней. А это значит, что на дно пойдет и главный для Лукашенко Мозырский нефтеперерабатывающий завод, который также критически важен для российской армии. Так что, с логической точки зрения, Зеленскому было бы выгоднее, чтобы Лукашенко не обратил внимание на заявления своего украинского коллеги и оставил ретрансляторы на белорусско-украинской границе. В этом случае у армии Украины будут все основания поставить точку на стратегических объектах белорусской экономики, которые используются для нужд российских вооруженных сил.

Нефтеперерабатывающий завод — это один из таких объектов. Причем это фактически единственный нефтеперерабатывающий завод в распоряжении Путина, не поддающийся систематическим ударам украинских беспилотников».

По словам Портникова, для российского диктатора масштабизация войны на территории Беларуси может быть выгодна с политической точки зрения.

«Путин ведь может считать, что в этом случае он получит карт-бланш бить по союзникам уже Украины. То есть, если Украина наносит удары по территории российского союзника, Россия может нанести удары по территории украинского союзника и таким образом масштабировать войну на территории соседних с Российской Федерацией и Украины стран Европейского Союза и НАТО. Прежде всего, Польши и стран Балтии. Это важно для того, чтобы бить по военным объектам, которые используют эти страны для помощи украинской армии.

Таким образом, сейчас Путин и Лукашенко будут решать достаточно простую для себя ситуацию. Что важнее — сохранить экономические ресурсы Республики Беларусь для нужд российских вооруженных сил или использовать ситуацию с ударом по ретрансляторам на белорусско-украинской границе для того, чтобы в конечном итоге масштабировать войну на территорию членов НАТО. В Москве могут считать, что без такой масштабизации, без испуга Европы, без убеждения европейских обществ, что помощь Украине может привести только к большой войне на европейском континенте, победить Украину и инкорпорировать территорию соседнего государства в Российскую Федерацию, как до сих пор об этом мечтал Путин, невозможно.

Таким образом, с одной стороны, Зеленский давит на Лукашенко, чтобы Лукашенко убрал ретрансляторы, которые используются для ударов по территории Украины. С другой стороны, испуганный Лукашенко пытается сохранить хотя бы иллюзию мира для собственной страны и сохранить собственную экономику, осознавая, что его режим просто может не выдержать испытание крахом экономики, и никакой Путин ему уже не сможет помочь. Но есть и путинский мотив, который может быть связан с совсем другой логикой, которую могут не учитывать ни Владимир Зеленский, ни Александр Лукашенко. Это логика Великой войны с Западом, о которой Путин со своими соратниками может мечтать даже не с точки зрения захвата Европы, , а с точки зрения паралича европейских военных и экономических возможностей для дальнейшей поддержки Украины. Путин может надеяться, что его поклонники в Европе просто продемонстрируют, что дальнейшая поддержка Украины является серьезной проблемой для самих европейцев. И именно вокруг такой траектории будут развиваться события в ближайшие недели и месяцы».

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