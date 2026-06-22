«Это полный идиотизм» 1 22.06.2026, 17:18

В Минске снова отключают горячую воду.

Минчане в соцсетях обсуждают проблему, с которой сталкивается население почти всех крупных городов Беларуси – плановое отключение горячей воды.

«Все в Минске так шокрированы, что воду горячую не включили спустя пять дней после отключения, - пишет пользовательница Threads под ником kristofor_kolumbus. - Как будто первый год с этим. Разве не помните, как две недели раньше были без горячей воды, даже года три назад?»

Комментаторы рассказали, сколько времени им пришлось провести без горячей воды. Сайт Chartyer97.org приводит самые популярные ответы:

— За столько лет вполне можно было найти способ вообще убрать эту идиотскую практику. Учитывая, что она вообще никак не избавляет от дальнейших отключений вне этого периода.

— Согласен, давно можно было избавиться от этой странной традиции.

— У нас за последние годы больше недели не было. В этом году ровно 14 дней.

— Воду отключают не для обслуживания, а для проверки опрессовкой. То есть в трубы подают повышенное давление и смотрят, не лопнуло ли. Это полный идиотизм в 2026 году, когда есть куча инструментов для проверки труб и поиска дефектов.

— Раньше на месяц отключали. Другое дело, что отключают когда холодно, в мае!

— В районе Парка Челюскинцев включили только на 15-й день, так что пять - это очень даже приятно.

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