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Водитель BMW перегнул с беспределом на трассе вблизи Радошковичей

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  • 22.06.2026, 17:05
  • 1,838
Водитель BMW перегнул с беспределом на трассе вблизи Радошковичей

Видеофакт.

Трасса Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь), 21 июня, если верить данным видеорегистратора. Вблизи Радошковичей водитель BMW начинает серию обгонов по встречной полосе. Обходит автора видео, обходит еще несколько автомобилей. Похоже, входит во вкус — его уже не остановить.

В какой-то момент водитель BMW начинает обгонять обгоняющего: они одновременно выехали на встречную полосу, но водитель BMW решил идти до конца — он стал обгонять по обочине на встречной стороне дороги. При этом навстречу двигался автомобиль.

— Молодечнеская трасса перед Радошковичами. Классика, — прокомментировал это Onlíner автор видео. — Если что, у меня 5,7 объем, и я еду вместе со всеми. Но это магическое место.

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