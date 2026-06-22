Водитель BMW перегнул с беспределом на трассе вблизи Радошковичей

Водитель BMW перегнул с беспределом на трассе вблизи Радошковичей1
- 22.06.2026, 17:05
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Видеофакт.
Трасса Р28 (Минск — Молодечно — Нарочь), 21 июня, если верить данным видеорегистратора. Вблизи Радошковичей водитель BMW начинает серию обгонов по встречной полосе. Обходит автора видео, обходит еще несколько автомобилей. Похоже, входит во вкус — его уже не остановить.
В какой-то момент водитель BMW начинает обгонять обгоняющего: они одновременно выехали на встречную полосу, но водитель BMW решил идти до конца — он стал обгонять по обочине на встречной стороне дороги. При этом навстречу двигался автомобиль.
— Молодечнеская трасса перед Радошковичами. Классика, — прокомментировал это Onlíner автор видео. — Если что, у меня 5,7 объем, и я еду вместе со всеми. Но это магическое место.