Борьба за Крым Виктор Ягун

22.06.2026, 16:40

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Виктор Ягун

Особое внимание стоит обратить на район Джанкоя.

Говоря о Крыме, многие до сих пор представляют себе масштабную наступательную операцию, высадку десанта или стремительный прорыв на полуостров. На самом деле события сегодня развиваются по совершенно иной логике.

Крым постепенно перестает быть для России безопасным тылом и всё больше превращается в территорию, удержание которой требует значительных ресурсов. Украина последовательно работает не столько над самим полуостровом, сколько над системой его обеспечения: транспортными коммуникациями, топливной инфраструктурой, средствами ПВО, пунктами управления и военной логистикой.

Главная цель такой стратегии – не захватить территорию любой ценой, а сделать её удержание для противника максимально сложным и дорогостоящим.

Именно поэтому ключевыми целями становятся не курортные города и даже не военные базы, а мосты, железнодорожные узлы, склады горючего и логистические центры.

Особое внимание стоит обратить на район Джанкоя – фактическое сердце всей крымской логистики.

Не менее важным индикатором является состояние Керченского моста. Вопрос уже давно не в том, стоит ли он физически, а в том, насколько эффективно он способен обеспечивать переброску войск, техники и материальных ресурсов. Война давно научила нас, что инфраструктура может формально существовать, но при этом утратить своё стратегическое значение.

Россия, в свою очередь, вынуждена перебрасывать дополнительные силы ПВО, усиливать охрану объектов и искать новые маршруты снабжения. А это означает отвлечение ресурсов с других направлений фронта. Каждая батарея ПВО, переброшенная в Крым, не прикрывает другой важный объект. Каждый дополнительный логистический маршрут увеличивает расходы и снижает эффективность всей системы обеспечения.

Именно поэтому сегодня наиболее реалистичным сценарием выглядит не быстрая деоккупация Крыма, а его постепенное военно-логистическое истощение.

Если эта тенденция сохранится до осени и зимы, перед российским руководством всё острее встанет вопрос: сколько ресурсов нужно тратить на удержание территории, которая постепенно теряет свои военные преимущества и превращается в стратегическое бремя.

История войн неоднократно доказывала: фронт рушится не только там, где наступают войска. Очень часто решающим становится момент, когда перестает работать логистика. И похоже, что именно вокруг этого сегодня разворачивается главная борьба за будущее Крыма.

Виктор Ягун, unian.net

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