Удары по паромам: Украина «отключает» Крым от России

Удары по паромам: Украина «отключает» Крым от России1
- Александр Коваленко
- 22.06.2026, 12:04
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В планы на лето россиянам придется внести серьезные коррективы.
СБС Украины поразили сразу три паромные переправы, недалеко от порта Кавказ.
Стоит отметить, что паромное сообщение не в первый раз подвергается ударам украинских дронов. Например, в начале марта ГУР МО Украины нанесли удар по дорожным переправам «Авангард» и «Славянин», а в апреле результат был закреплен ударами по «Славянину».
Сегодня же отчетливо фиксируется и подтверждается «корреспондентами» с места событий повреждение трех паромов.
Пока их названия и принадлежность неизвестны, но если повреждения имеют серьезный характер, то функционабельных паромов у России остается… всего два. Да, ведь по состоянию на начало 2026 в пользовании оккупантов оставалось всего 7 работоспособных автомобильных и железнодорожных паромов.
Какие планы на лето?
Александр Коваленко, «Фейсбук»