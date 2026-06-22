Удары по паромам: Украина «отключает» Крым от России 1 Александр Коваленко

22.06.2026, 12:04

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Александр Коваленко

В планы на лето россиянам придется внести серьезные коррективы.

СБС Украины поразили сразу три паромные переправы, недалеко от порта Кавказ.

Стоит отметить, что паромное сообщение не в первый раз подвергается ударам украинских дронов. Например, в начале марта ГУР МО Украины нанесли удар по дорожным переправам «Авангард» и «Славянин», а в апреле результат был закреплен ударами по «Славянину».

Сегодня же отчетливо фиксируется и подтверждается «корреспондентами» с места событий повреждение трех паромов.

Пока их названия и принадлежность неизвестны, но если повреждения имеют серьезный характер, то функционабельных паромов у России остается… всего два. Да, ведь по состоянию на начало 2026 в пользовании оккупантов оставалось всего 7 работоспособных автомобильных и железнодорожных паромов.

Какие планы на лето?

Александр Коваленко, «Фейсбук»

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