Развеян популярный у белорусских рыбаков миф 3 22.06.2026, 13:01

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Научные данные его опровергают.

Некоторые белорусские спиннингисты летом замечают, что у щук нет части зубов. Это может натолкнуть на мысль о том, что рыба плохо клюет именно по такой причине.

Однако мнение ошибочно. Специалисты дали разъяснение, их комментарий приводит портал fishingby.com.

Ученые пояснили, что щука обыкновенная (Esox lucius) обладает полифиодонтной зубной системой. Это значит, что зубы у этой рыбы постоянно и многократно обновляются.

Это эволюционный механизм, который делает ее идеальным хищником на протяжении всей жизни.

Биолог Ричард Херольд, изучавший этот вопрос с помощью гистологических методов и электронной микроскопии, доказал, что процесс обновления зубов у щук идет непрерывно.

Новый зуб начинает расти еще до того, как выпадет старый. Поэтому лунка никогда не пустует долго: после выпадения зуба его место довольно быстро занимает уже сформировавшаяся замена.

Эксперты пришли к выводу, что у щуки не существует конкретного периода, когда одновременно меняются все зубы. Соответственно, рыба не утрачивает способности охотиться и добывать пищу.

Научные данные не подтверждают влияния смены зубов на интенсивность клева.

А отсутствие отдельных зубов (обычно клыков) у конкретного экземпляра – всего лишь индивидуальная анатомическая особенность, а не признак сезонного недуга.

Почему же тогда не клюет

Есть другие реальные причины снижения активности хищника.

На это могут повлиять такие факторы, как изменение температуры воды и уровня кислорода в ней, атмосферного давления и иных погодных условий.

Другие причины могут быть связаны с кормовой базой и временем суток.

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