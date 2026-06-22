От Storm Shadow до «Фламинго»: чем били по заводу в Воронеже 4 22.06.2026, 13:45

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Появились новые подробности атаки.

Воронежский завод полупроводников «Сборка» днем в понедельник, 22 июня, был атакован во время массированного украинского удара по Воронежу.

Это предприятие является одним из ключевых в российской микроэлектронной отрасли и критически важной для российского ВПК.

По данным мониторинговых каналов и осинтеров, «Сборка» была атакована украинскими ракетами. При этом разные источники приводят разные данные о средствах поражения: от Storm Shadow британского производства до «Фламинго» украинской, пишет «Диалог.UA».

Воронежский завод производит полупроводниковые компоненты, электронные модули и другую микроэлектронику, которая применяется в промышленном оборудовании, системах связи и специализированной технике.

Но самое важное, он выпускает ключевые компоненты для российских систем вооружения. В частности, предприятие поставляет электронные компоненты для ЗРК «Панцирь-С1», ракет «Искандер-К» и Х-101 – средств, которыми РФ пятый год обстреливает украинские города.

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