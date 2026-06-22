Новая версия истории от Гундяева 1 Андрей Кураев

22.06.2026, 14:31

3,698

Андрей Кураев

Ну вранье же.

Комсомольцы РККА клали жизни за веру. Ну так сегодня сказал Гундяев в Брестской крепости: «Царство Небесное всем тем жизнь свою за веру и отечество положил в этих местах… То, что эти люди совершили во благо Церкви и Отечества».

Несколько лет назад иерархи много говорили о том, что причина страшных военных катастроф 41-го года была духовной: армия состояла из молодых комсомольцев, воспитанных уже в атеистическом обществе. А вот когда были мобилизованы более старшие «возраста», сохранившие реликты церковности, вот тогда они стали молиться — и начались победы.

Теперь тезис другой: уже 22 июня 1941 года советские воины осознанно сражались за веру и благо церкви.

И опять — жуткий гундяевский эгоцентризм. В этот час и в этом месте он опять талдычил про своего дядю.

«Когда наступил тяжелый для Отечества момент, он пошел на фронт и где-то здесь пропал без вести в первые дни страшного нашествия иноплеменных».

Ну вранье же. 22 июня под Брестом не мог погибнуть или пропасть без вести доброволец. Их еще не было.

«Те, кто пропали без вести, были нашими героями, которые просто погибли, защищая Родину».

Это не «просто». Большинство пропавших без вести — это пленные и дезертиры. Как верно заметил Марк Солонин, 22 июня 1941 года Красная армия стала добровольческой (на ближайшие два месяца). Кто хотел — сражался. Большинство — разбегалось. У православно верующих солдат той армии тех дней были особые резоны к тому, чтобы не сражаться за власть атеистов-комиссаров.

«Всех вас прошу вспоминать воина Владимира, в память которого я получил свое имя в крещении».

Андрей Кураев, «Фейсбук»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com