«Совсем ошалели» 22.06.2026, 15:14

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иллюстративное фото

Минчанке продали мороженое за 60 рублей.

Жители столицы пишут в соцсетях о том, как их обманывают и «обвешивают» в городских парках отдыха. Минчанка под ником ms.gergert поделилась в Threads историей, которая произошла с ней на днях.

«60 белорусских рублей за мороженое в Парке челюскинцев для вас приемлемо? — пишет она. — Ценник 50 граммов — 3,75 рубля. Рассчитывали на три рожка по два шарика — как и всегда, и везде — отдать рублей 30. Здесь итоговая сумма не была озвучена, увидели только по списаниям на карте. На вопрос, как так вышло, девушка лишь пожала плечами и сказала что мороженое на развес. А почему она мне килограмм не взвесила? Вдруг я хотела на 100 белорусских рублей».

Многие пользователи рассказали о похожих ситуациях, в которых оказались они сами. Сайт Charter97.org приводит некоторые комментарии:

— «Ценник 50 граммов — 3,75 рубля». Получается, вам продали примерно 750 граммов, каждая порция 250 граммов (шарик, как правило, весит граммов 50, обычная порция мороженого в магазине 80-100), каждый шарик 125 граммов. Как же оно выглядело? Где-то вас обманули.

— Дочка с подружкой недавно в парк поехали, детям по 16. За два рожка отдали 40 рублей, я подумала, что их развели просто… А тут читаю вашу ветку.

— В Парке Горького такая же схема. Они даже не спрашивают, сколько и потом за рожок неожиданно 15-20 рублей.

— Совсем ошалели.

— В загнивающей Европе всю жизнь шарик стоил 1 евро. Тут, похоже, совсем ошалели. Нужно МАРТ подключать, пусть проверят ценообразование. «Семейное» продают в три раза дороже, чем итальянское «Джелато».

— В молодости работала на мороженном в парке, честно скажу - сама так делала, крутила шары по 200 граммов, так как зарплата была от процента. Думаю, с тех пор ничего не изменилось. Сейчас сама четко проговариваю сколько мне нужно по весу.

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