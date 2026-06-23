Белорусов ждет по-настоящему летняя погода 1 23.06.2026, 17:24

Завтра до +28.

В среду, 24 июня, в Беларуси ожидается переменная облачность, сообщает Белгидромет.

Будет преимущественно без осадков, только днем местами в северных районах пройдут небольшие кратковременные дожди и прогремят грозы. Ветер прогнозируется неустойчивый, ночью слабый, днем — от слабого до умеренного.

Термометры ночью покажут от +8 градусов по северу до +15 по югу страны. Днем ожидается 20-26 градусов выше нуля, по югу Беларуси будет до 28 градусов тепла.

В четверг, 25 июня, также ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно по северо-восточной половине, утром и днем в отдельных районах по востоку страны пройдут кратковременные дожди. Местами прогремят грозы. Ветер будет западной четверти порывистый. Ночью температура воздуха составит 10-16 градусов тепла. Днем прогнозируется от +19 по северу до +29 градусов по юго-западу.

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