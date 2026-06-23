Армения уходит от Москвы и наводит мосты с Турцией

Армения уходит от Москвы и наводит мосты с Турцией1
- 23.06.2026, 17:40
Еще недавно это казалось почти невозможным.
Армения делает то, что еще недавно казалось почти невозможным: после более чем тридцати лет замороженных отношений Ереван стремительно сближается с Турцией. На фоне ухудшения отношений с Москвой власти Армении фактически запускают геополитический разворот, который может перекроить весь Южный Кавказ, пишет CEPA (перевод — сайт Charter97.org).
Глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что Ереван и Анкара близки к полной нормализации отношений. В мае Турция уже сняла часть торговых барьеров, а поставки между двумя странами начали выводить из прежней серой схемы через третьи государства. Это первый по-настоящему осязаемый шаг после десятилетий закрытой границы, которая была захлопнута еще в 1993 году на фоне первой карабахской войны.
Перелом начался после войны 2020 года, когда Армения болезненно убедилась, что Россия больше не готова быть прежним гарантом безопасности. С тех пор премьер Никол Пашинян делает ставку на снижение зависимости от Москвы и поиск новых опор — прежде всего в Турции и Европе.
За последние месяцы темп резко вырос. Turkish Airlines запустила прямые рейсы между Стамбулом и Ереваном, стороны обсуждают восстановление железной дороги Гюмри–Карс, а также реконструкцию исторического моста Ани на границе. Параллельно Армения открывает для себя новый торговый маршрут в Европу через Турцию.
Победа партии Пашиняна на июньских выборах лишь укрепила этот курс. Его кампания строилась на идее мира с соседями и выхода из прежней внешнеполитической зависимости. Показательно, что Реджеп Тайип Эрдоган поздравил армянского премьера с победой, тогда как Москва предпочла промолчать.
Главное препятствие на пути к окончательному прорыву — отношения Армении и Азербайджана. Но даже если мирный договор с Баку потребует времени, сам тренд уже очевиден: Армения использует ослабление России, чтобы вырваться из старой орбиты и встроиться в новую региональную архитектуру.