Психологи рассказали, как формируются наши желания 2 23.06.2026, 18:24

Почему мы хотим то, что хотим?

Многие наши желания кажутся личными, но часто они формируются под влиянием рекламы, окружения и повторяющихся образов, которые закрепляются в памяти с детства, пишет Psychology Today (перевод — сайт Charter97.org).

Рекламные песенки, слоганы и короткие музыкальные фразы оказываются особенно эффективными, они легко запоминаются и могут десятилетиями всплывать в памяти. По мнению авторов, это не побочный эффект, а основа рекламной индустрии — повторение превращает сообщение в привычку.

Похожим образом устроена и среда супермаркета. Расположение товаров, яркие упаковки и персонажи брендов создают сценарий, в котором желание формируется еще до того, как человек осознает выбор. Дети особенно уязвимы к такому воздействию, так как реагируют на визуальные и эмоциональные стимулы быстрее взрослых.

Психологические исследования показывают, что «желание» и «нравится» работают как разные механизмы: человек может стремиться к вещи под влиянием сигналов, даже если она ему не приносит реального удовольствия.

Родители играют роль противовеса этому влиянию. Вместо запретов и длинных объяснений предлагается использовать простые, повторяемые формулы — короткие фразы, которые помогают детям замечать момент воздействия рекламы и учат осознанному выбору.

Современный мир постоянно конкурирует за внимание человека, и способность различать истинное желание и навязанное становится ключевым навыком для детей и взрослых.

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