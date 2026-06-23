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Почему Британия меняет премьеров как перчатки?

  • 23.06.2026, 18:53
Почему Британия меняет премьеров как перчатки?

Кто виноват в текучке кадров?

Отставка премьера Соединенного Королевства Кира Стармера стала не просто личным крахом премьера, а новым симптомом затяжной политической болезни Британии. За десять лет страна лишилась уже шести глав правительства, и теперь в Лондоне все громче говорят не только о провале самого Стармера, но и о кризисе всей британской политической системы, пишет Atlantic Council (перевод — сайт Charter97.org).

Стармер пришел к власти как человек «стабильности и компетентности» после хаоса эпохи Брексит, выиграл выборы с огромным большинством и обещал вернуть стране управляемость. Но уже через два года его правление оказалось под ударом. Падение рейтингов, непопулярные экономические решения, неудачные развороты по ключевым вопросам и хронические проблемы с коммуникацией сделали премьера уязвимым как для оппозиции, так и для собственной партии. Даже союзники признавали, что Стармер так и не сумел убедительно объяснить британцам, ради чего им терпеть болезненные реформы.

Однако дело не только в нем. Эксперты связывают нынешнюю политическую чехарду с последствиями Брексит, который расколол страну, ударил по экономике и сделал британскую политику куда более нервной и нестабильной. После ухода бывшего премьера страны Дэвида Кэмерона в 2016 году в кресле премьера успели побывать Тереза Мэй, Борис Джонсон, Лиз Трасс, Риши Сунак и теперь Стармер. У каждого было свое падение, но все они сталкивались с одной и той же реальностью — слабым ростом, раздраженным электоратом и постоянным давлением со стороны популистов.

На этом фоне кризис в Британии все больше напоминает общеевропейскую тенденцию. Во Франции, Германии и других странах традиционные партии теряют поддержку, а избиратели все охотнее ищут альтернативу на правом и левом флангах. В случае Великобритании это вылилось в настоящую кадровую карусель на Даунинг-стрит.

Теперь лейбористы надеются, что возможный приход Энди Бернэма сможет остановить этот обвал. Но в Лондоне все больше сомневаются, что смена фамилии на двери премьерской резиденции сама по себе решит проблему. Британия столкнулась не с кризисом одного политика, а с куда более опасным кризисом доверия к власти.

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