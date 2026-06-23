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На выезде из Беларуси в РФ начали контролировать количество топлива в канистрах

  • 23.06.2026, 19:02
На выезде из Беларуси в РФ начали контролировать количество топлива в канистрах

И тщательнее осматривать багажники.

На выезде из Беларуси в Россию стали тщательнее осматривать багажники и контролировать количество топлива в канистрах, сообщает MAYDAY TEAM.

По закону, в Беларуси граждане имеют право перевозить в металлических канистрах (советского образца) не более 100 литров запасного топлива. В России норма выше — до 240 литров топлива в металлических канистрах объемом не более 60 литров каждая. Официально между Беларусью и Россией границы нет, но на самом деле пограничный контроль со стороны РФ осуществляется около 10 лет. Ограничение по топливу действует в рамках правил перевозки горючего в личном автомобиле (по договору ДОПОГ).

На минувших выходных силовики стали тщательнее проверять багажники, в том числе обращая внимание на количество перевозимого топлива. Кроме того, российские автолюбители стали сметать в приграничных магазинах металлические 20-литровые канистры в оптовых масштабах. В полиэтиленовых канистрах топливо перевозить через границу запрещено.

О том, что россияне стали возить белорусский дизель канистрами через границу, правозащитники сообщали еще 12 июня. Долгое время пограничники (и иные ведомства) закрывали на это глаза. В то же время на разных погранпереходах разная ситуация. Например, в районе КПП «Рудня» топливо есть на всех трех АЗС «Роснефти» и «Газпромнефти». Также без проблем можно заправиться на трассе Смоленск — Москва, однако если съехать на второстепенные дороги, то там ситуация совсем иная.

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