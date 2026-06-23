Австралиец установил необычный мировой рекорд 23.06.2026, 19:41

ДЖОЗЕФ МАКГРЕЙЛ-БЕЙТС

ФОТО: GUINNESS WORLD RECORDS

Мужчина кричал громче реактивного самолета.

58-летний житель Канберры Джозеф МакГрейл-Бейтс официально стал самым громким человеком в мире. Его крик достиг 122,4 децибела – это сопоставимо с шумом работающей цепной пилы, сирены скорой помощи на близком расстоянии или взлетающего реактивного самолета.

Достижение зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса. Для установления рекорда австралиец прокричал слово «сейчас» и превзошел предыдущий результат – 121,7 децибела, который с 1994 года принадлежал жительнице Северной Ирландии Аннализе Фланаган.

По словам рекордсмена, специальной подготовки перед попыткой не было. Добиться нужного результата удалось с седьмой попытки. После этого голос мужчины оставался хриплым еще несколько дней.

Рекорд зафиксировали 2 мая в радиостудии Канберры. Крик записал профессиональный звукорежиссер в присутствии свидетелей, после чего материалы направили в Книгу рекордов Гиннесса. Там достижение официально подтвердили.

В обычной жизни МакГрейл-Бейтс занимается чисткой кондиционеров. Кроме того, с 2017 года он является официальным городским глашатаем Канберры и регулярно выступает на праздниках, фестивалях и общественных мероприятиях.

Это уже второй мировой рекорд австралийца. В 2019 году он установил рекорд по скоростной стрельбе из лука, выпустив десять стрел за 60,03 секунды. Позже это достижение превзошел семилетний мальчик. Сам МакГрейл-Бейтс относится к подобным вещам философски: по его словам, рекорды существуют для того, чтобы их били.

Предыдущий рекорд громкости человеческого крика – 121,7 децибела – был установлен в 1994 году жительницей Северной Ирландии Аннализой Фланаган и продержался более 30 лет.

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