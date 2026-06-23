закрыть
23 июня 2026, вторник, 20:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Австралиец установил необычный мировой рекорд

  • 23.06.2026, 19:41
Австралиец установил необычный мировой рекорд
ДЖОЗЕФ МАКГРЕЙЛ-БЕЙТС
ФОТО: GUINNESS WORLD RECORDS

Мужчина кричал громче реактивного самолета.

58-летний житель Канберры Джозеф МакГрейл-Бейтс официально стал самым громким человеком в мире. Его крик достиг 122,4 децибела – это сопоставимо с шумом работающей цепной пилы, сирены скорой помощи на близком расстоянии или взлетающего реактивного самолета.

Достижение зафиксировали эксперты Книги рекордов Гиннесса. Для установления рекорда австралиец прокричал слово «сейчас» и превзошел предыдущий результат – 121,7 децибела, который с 1994 года принадлежал жительнице Северной Ирландии Аннализе Фланаган.

По словам рекордсмена, специальной подготовки перед попыткой не было. Добиться нужного результата удалось с седьмой попытки. После этого голос мужчины оставался хриплым еще несколько дней.

Рекорд зафиксировали 2 мая в радиостудии Канберры. Крик записал профессиональный звукорежиссер в присутствии свидетелей, после чего материалы направили в Книгу рекордов Гиннесса. Там достижение официально подтвердили.

В обычной жизни МакГрейл-Бейтс занимается чисткой кондиционеров. Кроме того, с 2017 года он является официальным городским глашатаем Канберры и регулярно выступает на праздниках, фестивалях и общественных мероприятиях.

Это уже второй мировой рекорд австралийца. В 2019 году он установил рекорд по скоростной стрельбе из лука, выпустив десять стрел за 60,03 секунды. Позже это достижение превзошел семилетний мальчик. Сам МакГрейл-Бейтс относится к подобным вещам философски: по его словам, рекорды существуют для того, чтобы их били.

Предыдущий рекорд громкости человеческого крика – 121,7 децибела – был установлен в 1994 году жительницей Северной Ирландии Аннализой Фланаган и продержался более 30 лет.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без иллюзий
Без иллюзий Юрий Федоренко
Пьяный Голиаф
Пьяный Голиаф Виталий Портников
Паутина 2.0
Паутина 2.0 Сергей Мисюра
Остался единственный штрих
Остался единственный штрих Аркадий Бабченко