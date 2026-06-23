Украинские пограничники уничтожили дроны и артиллерию оккупантов
- 23.06.2026, 18:10
Также поражены средства РЭБ и техника.
Пограничники подразделения «Destruction team» уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, дроны типа «Ждун», а также поразили наземный роботизированный комплекс, грузовой транспорт и ряд укрытий оккупантов.
Одной из важнейших целей стала российская пушка Д-30. Артиллерийская система была оперативно обнаружена во время ведения огня по позициям Сил обороны, после чего по ней был нанесен точный удар.
Помимо пушки, украинские защитники уничтожили элементы систем связи и управления беспилотниками противника, средства РЭБ и РЭР, а также другие объекты военной инфраструктуры оккупантов.
Кадры боевой работы подразделения опубликованы в соцсетях.