Украинские пограничники уничтожили дроны и артиллерию оккупантов 23.06.2026, 18:10

Также поражены средства РЭБ и техника.

Пограничники подразделения «Destruction team» уничтожили вражеские средства радиоэлектронной борьбы и радиоэлектронной разведки, дроны типа «Ждун», а также поразили наземный роботизированный комплекс, грузовой транспорт и ряд укрытий оккупантов.

Одной из важнейших целей стала российская пушка Д-30. Артиллерийская система была оперативно обнаружена во время ведения огня по позициям Сил обороны, после чего по ней был нанесен точный удар.

Помимо пушки, украинские защитники уничтожили элементы систем связи и управления беспилотниками противника, средства РЭБ и РЭР, а также другие объекты военной инфраструктуры оккупантов.

Кадры боевой работы подразделения опубликованы в соцсетях.

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