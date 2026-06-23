«Структурное истощение» накрывает российскую экономику 23.06.2026, 17:55

Цена устойчивости растет с каждым днем.

Российская экономика, переведенная на военные рельсы после вторжения в Украину, столкнулась с признаками системного истощения. Все больше аналитиков говорят о том, что модель, на которой Путин строил финансирование войны, начинает давать сбои, рост замедляется, экспорт энергоресурсов испытывает давление, а нагрузка на бюджет и гражданский сектор усиливается, пишет The Economist (перевод — сайт Charter97.org).

Поводом стали оценки западных исследовательских центров. В частности, эксперты Кильского института мировой экономики говорят о «структурном истощении» российской модели, а часть аналитиков указывает на ослабление деловой активности и ухудшение общей экономической динамики. Официальная статистика тоже подает тревожные сигналы: в первом квартале ВВП России, по государственным данным, сократился на 0,2% в годовом выражении.

Война по-прежнему держит экономику на плаву за счет гигантских бюджетных вливаний. В прошлом году Россия направила на армию сумму, эквивалентную 7–8% ВВП. Эти расходы поддерживают оборонный сектор, но одновременно высасывают ресурсы из остальной экономики, разгоняют дефицит кадров и усиливают зависимость страны от госзаказа, нефтяных доходов и все более жесткого налогового давления.

На этом фоне ухудшается и внешний контур. Экспорт нефти и топлива сталкивается с новыми рисками из-за украинских ударов по инфраструктуре, а санкции усложняют торговлю и доступ к технологиям. При этом внутри страны падает потребительская уверенность, а все заметнее становится перекос в пользу военных расходов в ущерб долгосрочному развитию.

Экономика России еще держится, но цена этой устойчивости растет. И чем дольше Кремль делает ставку на войну, тем заметнее становится главный эффект такой модели — медленное, но все более опасное системное истощение.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com