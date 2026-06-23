Киану Ривз сыграет главную роль в новом фильме о LEGO
- 23.06.2026, 17:35
Студия стремится запустить фильм в ближайшие месяцы.
Актер Киану Ривз ведет переговоры о главной роли в новом фильме по вселенной LEGO, над которым работает режиссер «Истории игрушек 4» Джош Кули. Это станет новым совместным проектом актера и режиссера, ранее Ривз уже работал с Кули, озвучив персонажа Дьюка Кабума в «Истории игрушек 4», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).
Студия Universal, владеющая правами на франшизу с 2020 года, планирует создать гибридный фильм с живыми актерами и компьютерной графикой. Пока неизвестно, появится ли Ривз на экране вживую или ограничится озвучкой персонажа. Детали сюжета, сценарий и остальной актерский состав держатся в секрете.
Проект разрабатывается в ускоренном режиме. По данным индустриальных источников, студия стремится запустить фильм в ближайшие месяцы, чтобы успеть использовать права до их возможного истечения.
Франшиза Lego уже имеет богатую историю в кино. После успеха «LEGO. Фильм» 2014 года и миллиардных сборов серии, последующие проекты показали смешанные результаты. После неудач нескольких продолжений права перешли от Warner Bros. к Universal.