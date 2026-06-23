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Киану Ривз сыграет главную роль в новом фильме о LEGO

  • 23.06.2026, 17:35
Киану Ривз сыграет главную роль в новом фильме о LEGO
КИАНУ РИВЗ
ФОТО: LEGION-MEDIA

Студия стремится запустить фильм в ближайшие месяцы.

Актер Киану Ривз ведет переговоры о главной роли в новом фильме по вселенной LEGO, над которым работает режиссер «Истории игрушек 4» Джош Кули. Это станет новым совместным проектом актера и режиссера, ранее Ривз уже работал с Кули, озвучив персонажа Дьюка Кабума в «Истории игрушек 4», пишет Variety (перевод — сайт Charter97.org).

Студия Universal, владеющая правами на франшизу с 2020 года, планирует создать гибридный фильм с живыми актерами и компьютерной графикой. Пока неизвестно, появится ли Ривз на экране вживую или ограничится озвучкой персонажа. Детали сюжета, сценарий и остальной актерский состав держатся в секрете.

Проект разрабатывается в ускоренном режиме. По данным индустриальных источников, студия стремится запустить фильм в ближайшие месяцы, чтобы успеть использовать права до их возможного истечения.

Франшиза Lego уже имеет богатую историю в кино. После успеха «LEGO. Фильм» 2014 года и миллиардных сборов серии, последующие проекты показали смешанные результаты. После неудач нескольких продолжений права перешли от Warner Bros. к Universal.

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