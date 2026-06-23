Провальная стратегия Китая 23.06.2026, 17:28

Одного прагматизма недостаточно для сохранения любой сверхдержавы.

На фоне ослабления глобальной роли США Китай все активнее подает себя как защитника многополярности, стабильности и «более справедливого» мирового порядка. Однако за этим образом скрывается куда более прагматичная стратегия. Пекин стремится расширять влияние, не беря на себя те обязательства, которые обычно несет мировая сверхдержава, пишет журнал Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Китай не пытается заменить США в роли главного гаранта международного порядка. Вместо этого он выстраивает систему гибких партнерств, избегая формальных союзов, жестких гарантий безопасности и прямого вовлечения в чужие войны. Пекин предпочитает получать политические и экономические выгоды, сохраняя свободу маневра и минимизируя риски.

Такой подход особенно заметен в отношениях с Россией, Ираном и Венесуэлой. Во всех трех случаях Китай предоставлял экономическую поддержку, сохранял торговлю и дипломатическое прикрытие, но уклонялся от шагов, которые означали бы полноценное военное или политическое обязательство.

В случае войны России против Украины Пекин помог Москве выдерживать давление санкций, но не стал оказывать масштабную военную помощь. В отношениях с Ираном Китай осуждал удары США и Израиля, продолжал покупать нефть и поддерживал контакты с Тегераном, однако не захотел становиться гарантом его безопасности. Аналогично Пекин повел себя и в Венесуэле, ограничившись осуждением американского вмешательства.

Tакая модель долго работала в пользу Китая. Она позволила ему быстро расширить сеть партнеров, укрепить позиции в БРИКС, ШОС и странах глобального Юга, не повторяя затратную американскую систему союзов и баз. Но у этой стратегии есть и слабое место: партнерства Пекина часто оказываются неполноценными и не превращаются в настоящую коалицию.

Это особенно важно в контексте Тайваня. Если вокруг острова вспыхнет крупный конфликт, Китай, вероятно, не сможет рассчитывать на ту степень поддержки, которую США традиционно получают от союзников. Россия или Северная Корея могут оказать ситуативную помощь, но большинство других партнеров, скорее всего, постараются сохранить нейтралитет, чтобы не попасть под удар санкций и не втягиваться в войну.

Стратегия «влияние без обязательств» дает Пекину гибкость, но одновременно подрывает его способность опираться на других в момент кризиса. И в этом заключается важный урок не только для Китая, но и для США — внешняя политика, построенная только на прагматизме и краткосрочной выгоде, может ослабить даже самую сильную державу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com